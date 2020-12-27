"كليوباترا" و"ألاميدا" المصريتان تندمجان في "صفقة طبية" قيمتها نحو 500 مليون دولار

وصفت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية صفقة الاندماج المتوقعة خلال أيام، بين المجموعتين المصريتين، مستشفيات كليوباترا وألاميدا للرعاية الصحية، والمُقدّرة ما بين 450 مليونا إلى 500 مليون دولار، بأنها واحدة من أكبر صفقات الرعاية الصحية في أفريقيا والشرق الأوسط لعام 2020.

ونقلت الوكالة اليوم الأحد، عن ”مصادر مطلعة“ قولها إن مجموعة كليوباترا، وهي أكبر شركة إدارة مستشفيات خاصة في مصر من حيث عدد الأسرة، ستمول عملية الشراء جزئيا عن طريق إصدار أسهم قابلة للتحويل إلى المساهم المسيطر في شركة ألاميدا، وهو فهد خاطر.

وبذلك سيصبح فهد خاطر، مؤسس مجموعة ألاميدا، ثاني أكبر مساهم في المجموعة المندمجة بحصة تبلغ نحو 25% بعد الصفقة التي أكدت مصادر بلومبيرغ أنها متوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولم تُعقب الشركتان على هذه المعلومات التي قالت الوكالة، إنها تأتي في ذروة الحاجة لتعزيز الخدمات الصحية في المنطقة، والعالم، لمواجهة تداعيات جائحة الكورونا.

وتمتلك مجموعة كليوباترا 6 مستشفيات رئيسة في القاهرة الكبرى، فيما تمتلك مجموعة ألاميدا منشآت طبية مرموقة مثل: مستشفى السلام الدولي، ومستشفى دار الفؤاد.

ودخلت المجموعتان مباحثات الاندماج في شباط/فبراير الماضي من أجل تكوين أكبر شركة خاصة مزودة لخدمات الرعاية الصحية في مصر.