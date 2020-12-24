فولكس فاغن توقف إنتاج سيارتها الكهربائية e-Golf

توقفت شركة فولكس فاغن عن إنتاج سيارة e-Golf الكهربائية في الأيام القليلة المتبقية من عام 2020، لتغلق بذلك فصلًا مبكرًا من جهودها نحو تطوير سيارة كهربائية، وذلك في مصنع دريسدن.

وذكرت تقارير أن عملاق السيارات الألماني سيستبدل سيارته – أول سيارة إنتاج رئيسية تعمل بالبطارية من فولكس فاغن- التي توقف عن إنتاجها، بخط إنتاج جديد لـ طراز ID 3، وهي سيارة كهربائية أخرى في ذات المصنع.

وكانت الشركة الألمانية قد بدأت إنتاج سيارة VW e-Golf في عام 2014، بمدى 118 ميلًا، وتم بناؤها في البداية حصريًا في موقع فولكس فاغن في مصنع فولفسبورغ، فيما بعد تمت زيادة الإنتاج في عام 2017 لتلبية الطلب، مع دخول ”المصنع الشفاف“ إلى العمل في دريسدن أيضًا.

تحولت سيارة e-Golf، من خلال إجمالي 145.561 سيارة على مدار سبع سنوات، إلى واحدة من أكثر السيارات الكهربائية شعبية في أوروبا خلال هذه الفترة، خاصة في النرويج وألمانيا.

في السياق ذاته، قال داني أويرسوالد، رئيس مصنع ”ترانسبورت فاكتوري“ التابع لفولكس بمنطقة دريسدن ”إن نهاية e-Golf تعد أيضًا بداية الاستعدادات النهائية لـ ID. 3“.

وأضاف المسؤول الألماني: ”في غضون أسابيع قليلة، سنفتتح الفصل التالي لـ ترانسبورت فاكتوري بعد تسفيكاو، أصبحنا الموقع الثاني في أوروبا لتصنيع المركبات المزودة بالمحرك الإلكتروني e-drive الجديد“.