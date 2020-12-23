إيني تعلن اكتشافا نفطيا جديدا في صحراء مصر الغربية

أعلنت شركة إيني الإيطالية العاملة في مجال إنتاج البترول والغاز الطبيعي اليوم الأربعاء، التوصل لاكتشاف نفطي جديد في امتياز مليحة في الصحراء الغربية في مصر.

وقالت الشركة الإيطالية، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الكشف الجديد تم تحقيقه من خلال حفر البئر الاستكشافية ”أركاديا 9″، المحفور في قاعدة أركاديا جنوبا، التي تقع على بعد 1.5 كم جنوب حقل أركاديا الرئيس الذي يتم الإنتاج منه بالفعل.

وأشارت إلى أن الكشف الجديد، يُضيف 10 آلاف برميل من البترول يوميًا إلى إجمالي إنتاج الشركة في الصحراء الغربية في مصر.

ولفتت إلى أنه تم حفر البئر بالقرب من منشآت الإنتاج الحالية وهو مرتبط بالفعل بالإنتاج بمعدل ثابت يبلغ 5500 برميل من البترول يوميًا.

وأشارت إلى أنه بعد الاكتشاف، تم حفر بئرين للتطوير أركاديا 10 وأركاديا 11.

وتمتلك إيني من خلال شركتها الفرعية ”أيوك“ حصة 38% في امتياز مليحة، بينما تمتلك شركة لاك أويل 12%، والهيئة العامة للبترول 50%.

وتتواجد إيني في مصر منذ عام 1954 حيث تعد المنتج الرئيس في البلاد في مجال النفط والغاز، ويبلغ إنتاج إيني الحالي من الهيدروكربونات حوالي 320 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا.