إيلون ماسك: تيم كوك رفض سابقا مناقشة استحواذ "أبل" على "تسلا"

كشف الملياردير الأمريكي مؤسس شركة ”تسلا“ إيلون ماسك، أن المدير التنفيذي لشركة ”أبل“ تيم كوك رفض مناقشة الاستحواذ على شركة ”تسلا“ عندما كانت قيمتها أقل بـ10 مرات مما هي الآن.

وردا على تغريدة في ما يتعلق بتقرير ”رويترز“ أمس حول اهتمام ”أبل“ بصناعة سيارات كهربائية، كتب ماسك: ”خلال أسوأ أيام مشروع Model 3 اتصلت بتيم كوك لمناقشة إمكانية شراء ”أبل“ لـ“تسلا“ بعشر قيمتها الحالية، وهو رفض عقد اللقاء“.

يذكر أن شركة ”تسلا“ أطلقت سيارة Model 3 الكهربائية عام 2016، وواجهت صعوبات في الفترة الأولى، قبل أن يبدأ المشروع بتحقيق الأرباح في الربع الثاني من عام 2018، وفي الربع الثالث من 2020 ازداد صافي أرباح ”تسلا“ بـ2.3 مرة مقارنة بمؤشرات العام الماضي، ووصل إلى 331 مليون دولار.

كانت هناك شائعات عن بيع شركة تسلا للعملاق الأمريكي ”أبل“ منذ سنوات، ولكن هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها أي شيء مؤكد من جانب ماسك.

ويأتي ذلك بالتزامن مع أنباء عن خطط شركة ”أبل“ لإنتاج سيارة كهربائية لها في عام 2024. ووفقا لرويترز، تعمل أبل على تطوير بطارية ثورية لسيارتها الكهربائية الذاتية القيادة.

كما أن أبل على وشك منافسة تسلا وإعادة إطلاق مشروعها للسيارات الكهربائية الذاتية القيادة Apple Car الشهير.

وفي السنوات الأخيرة، عينت شركة أبل عددا من المديرين التنفيذيين السابقين لشركة تسلا والمتخصصين في أنظمة وتصميم السيارات، وتكنولوجيا القيادة الذاتية، ما يشير إلى أن الشركة تفكر مرة أخرى في دخول السوق.

كما ارتفع سهم شركة ”أبل“ في حين انخفض سهم تسلا بعد تقرير لرويترز يفيد بأن شركة أبل تهدف إلى إنتاج سيارة في وقت مبكر من عام 2024.

أخيراً، قال إيلون ماسك إن ”السيارة الكهربائية هي الشيء المنطقي التالي الذي يجب أن يعمل عليه كوك وشركة أبل، لكن السيارات معقدة للغاية مقارنة بالهواتف أو الساعات الذكية“.

ولم تعلق شركة ”أبل“ على تغريدات ماسك الأخيرة، ومن المتوقع عدم الرد.