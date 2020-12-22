"سامسونغ" و"هواوي" في 2020.. أيهما تفوقت على الأخرى؟

بحلول نهاية 2020، تبقى شركة ”سامسونغ“ الكورية أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم، ولم تستطع أي شركة أخرى اجتيازها، وربما ساعد حظر الولايات المتحدة التجاري لشركة ”هواوي“ في ذلك.

وحققت شركة ”هواوي“ من قبل نجاحا قصير الأمد، واعتبرت واحدة من أشهر العلامات التجارية للهواتف الذكية في العالم، حيث قدمت مجموعة من المنتجات المهمة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية ذات الأسعار المعقولة لتتفوق على مبيعات سامسونغ في العديد من الأسواق الرئيسية.

وفي مرحلة ما، كانت ”هواوي“ تهديدا حقيقيا لـ“سامسونغ“ في الأسواق الغربية الرئيسية، إلا أنها فقدت في النهاية نجاحها؛ بسبب العقوبات التجارية الأمريكية والقيود المختلفة، وحافظت هواوي على أرقام جيدة على مستوى العالم في 2020، وقد يرجع الفضل في ذلك إلى الصين، إلا أن حصة الشركة في الولايات المتحدة ضئيلة، وانخفضت الشحنات في أوروبا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام.

وتسببت خسارة هواوي في 2020 بنجاح شركة ”سامسونغ“ في أوروبا وروسيا، ومع ذلك، سعت الشركة الكورية الجنوبية إلى الحصول على موافقة من وزارة التجارة الأمريكية للحصول على حق بيع لوحات OLED إلى هواوي.

المنتجات

وأطلقت ”سامسونغ“ و“هواوي“ مجموعة من المنتجات في 2020، وازدهرت سلسلة Galaxy A و M متوسطة المدى، وقدمت الشركة ثلاثة طرازات Galaxy S20 بالإضافة إلى إصدار خاص Galaxy S20 FE واثنين من أجهزة Galaxy Note 20.

كما أصدرت عددا من الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد، وقد أصدرت هذا العام Galaxy Tab S6 Lite و Galaxy Tab S7 و Galaxy Tab S7 +، بالإضافة إلى Galaxy Tab A 8.4 و Galaxy Tab Active 3

وعلى الجانب الآخر، أصدرت ”هواوي“ مجموعة من الأجهزة اللوحية لكن لم يرق أيا منهما للمستوى المطلوب، فلم يحتوي أي جهاز على إطار متين أو قلم S Pen، كما كانت هواتفها الذكية أيضا في نفس المستوى المتواضع.

بالنسبة للساعات الذكية، حققت كل من سامسونغ وهواوي نموا سنويا في الربع الثالث من عام 2020 ، حيث استحوذت سامسونغ على 10٪ من السوق وحصلت هواوي على نسبة 15٪ في السوق، إلا أن سامسونغ حققت نسبتها مع عدد أقل من الأجهزة القابلة للارتداء في عام 2020، مقارنة بهواوي التي أصدرت خمسة نماذج من الساعات الذكية، بما في ذلك إصدار يشبه ساعة أبل وساعة للأطفال.

وبالنسبة للهواتف القابلة للطي، لم يحقق هاتف Huawei Mate X الأصلي أي نجاح أمام Galaxy Fold.

المعالجات

حافظت شركة ”هواوي“ على مسارها في المعالجات، وأطلقت شرائح Kirin الجديدة، وحقق معالج Kirin 990 SoC الذي يقوم بتشغيل الأجهزة مثل Huawei P40 Pro أداء أفضل بشكل عام من معالج Exynos 990.

تقنية الجيل الخامس

حققت شركة ”سامسونغ“ أكبر انتصار في سباق الجيل الخامس، مع الأخذ في الاعتبار أن الحديث عن معدات شبكة 5G وليس المنتجات التي تدعم 5G.

وكانت سوق الجيل الخامس منقسمة بين الشركتين، حتى قرر مشغلو الشبكات في العديد من الدول الأوروبية حظر شركة هواوي من بيع معدات الجيل الخامس، وتسبب ذلك في قيام الشركة بالتدخل لتوفير بديل لـ Huawei 5G، في العديد من البلدان.