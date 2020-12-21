تغريم شركة الاتصالات السعودية 2.67 مليون دولار

قال التلفزيون السعودي إن الهيئة العامة للمنافسة في المملكة غرّمت اليوم الإثنين شركة الاتصالات السعودية 10 ملايين ريال سعودي (2.67 مليون دولار).
ونقل التلفزيون عن الهيئة قولها إن الغرامة على الشركة جاءت نتيجة ”إساءة استغلال وضعها المهيمن“.
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قال التلفزيون السعودي إن الهيئة العامة للمنافسة في المملكة غرّمت اليوم الإثنين شركة الاتصالات السعودية 10 ملايين ريال سعودي (2.67 مليون دولار). ونقل التلفزيون
قال التلفزيون السعودي إن الهيئة العامة للمنافسة في المملكة غرّمت اليوم الإثنين شركة الاتصالات السعودية 10 ملايين ريال سعودي (2.67 مليون دولار).
ونقل التلفزيون عن الهيئة قولها إن الغرامة على الشركة جاءت نتيجة ”إساءة استغلال وضعها المهيمن“.