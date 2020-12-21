21 ديسمبر

تغريم شركة الاتصالات السعودية 2.67 مليون دولار

تغريم شركة الاتصالات السعودية 2.67...

قال التلفزيون السعودي إن الهيئة العامة للمنافسة في المملكة غرّمت اليوم الإثنين شركة الاتصالات السعودية 10 ملايين ريال سعودي (2.67 مليون دولار). ونقل التلفزيون

المصدر: رويترز

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قال التلفزيون السعودي إن الهيئة العامة للمنافسة في المملكة غرّمت اليوم الإثنين شركة الاتصالات السعودية 10 ملايين ريال سعودي (2.67 مليون دولار).

ونقل التلفزيون عن الهيئة قولها إن الغرامة على الشركة جاءت نتيجة ”إساءة استغلال وضعها المهيمن“.‎