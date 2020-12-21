تغريم شركة الاتصالات السعودية 2.67 مليون دولار

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قال التلفزيون السعودي إن الهيئة العامة للمنافسة في المملكة غرّمت اليوم الإثنين شركة الاتصالات السعودية 10 ملايين ريال سعودي (2.67 مليون دولار). ونقل التلفزيون