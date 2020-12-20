بعد الضجة الكبيرة.. توجه بالكويت لتبرئة "بوتيكات" من شبهات غسيل الأموال

نقلت صحيفة كويتية عن مصدر مطلع قوله، إن فحص أوراق ومستندات شركة تطبيق ”بوتيكات“؛ أظهر عدم تورطها في شبهات غسيل الأموال.

وقالت صحيفة ”القبس“ المحلية، إن لجنة الخبراء المكلفة بفحص مستندات الشركة ”تمكنت من فحص الأوراق والمستندات وسجلات الشحن الدولي والسجلات الخاصة ببوتيكات والموردين والعملاء منذ أكثر من 100 يوم“؛ إذ شارفت عملية التدقيق على نهايتها وينتظر أن تسلم اللجنة تقريرها في وقت قريب.

وتقرير لجنة الخبراء المنتظر تقديمه ضروري باعتبار أنه سيسمح بفتح أرصدة ”بوتيكات“ البنكية والمجمّدة منذ أكثر من 4 أشهر، والتي تسببت في عدم صرف مستحقات الموردين حتى الآن.

وكانت شركة ”بوتيكات“ في عين عاصفة جدل واسع إثر اتهامات بالتورط بغسيل أموال مع مشاهير سوشيال ميديا.

وانسحب مشاهير خليجيون كثر من الشركة بعد تداول القضية.