"أرابتك" تقدم طلب إشهار إفلاسها إلى المحكمة

أعلنت شركة ”أرابتك“ القابضة الإماراتية، أنها تقدمت بطلب للمحكمة لإعلان إفلاسها وبعض الشركات التابعة لها.

جاء ذلك في إفصاح نشرته الشركة على سوق دبي المالي، يوم الخميس.

وجاء في الإفصاح: ”نود أن نحيطكم علما، بأن شركة أرابتك القابضة، تقدمت للمحكمة بطلب إشهار إفلاس الشركة وبعض شركاتها التابعة لها، وتصفية أموالها وفقا لقراري الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 30 سبتمبر 2020، و30 نوفمبر 2020، ووفقا لقرارات مجلس إدارة الشركة في اجتماع المجلس بتاريخ 30 نوفمبر 2020“.

وكانت الجمعية العمومية لشركة أرابتك أعلنت في 30 سبتمبر الماضي، وقف نشاط الشركة وإعلان إفلاسها بسبب الديون المتراكمة التي تخطت 97% من رأسمالها، بحسب ما أعلنته الشركة.

وكانت أرابتك أفصحت في بيان لبورصة دبي في منتصف أكتوبر الماضي، أنها قررت التقدم بطلب للمحكمة المختصة لإعلان إفلاس الشركة وتصفيتها، وذلك تنفيذا لقانون الإفلاس الاتحادي في الإمارات.

وأعلنت الشركة أن طلب الإفلاس سيتضمن ”شركة أرابتك للإنشاء، والشركة العربية النمساوية للخرسانة الجاهزة، وشركة أرابتك بريكاست التي تعمل في مجال تصنيع الألواح الخرسانية الجاهزة“.

ويأتي تحرك ”أرابتك“ للتصفية بعد أن تكبدت خسائر في النصف الأول من العام بقيمة 216.18 مليون دولار وإجمالي خسائر تراكمية بنحو 400 مليون دولار.

وقالت الشركة إن الجائحة أثرت بالسلب على مشروعات ورفعت التكاليف.

وتأسست أرابتك في عام 1975، حيث لعبت دورا في بناء بعض المعالم الأكثر شهرة في الإمارات مثل متحف اللوفر في أبو ظبي وبرج خليفة في دبي، أطول مبنى في العالم. وقدرت قيمتها بنحو 30 مليار درهم (8.17 مليار دولار) في ذروتها عام 2014، وتبلغ الآن قيمتها 795 مليون درهم فقط، مع تراجع السهم 60% هذا العام وحده.