هوندا تستدعي 737 ألف سيارة بسبب عيب برمجي

استدعت شركة ”هوندا“ اليابانية 737 ألف سيارة من نوع Accord gas and hybrid (موديل من 2018 إلى 2020)، وسيارات Insight hybrids (موديل من 2019 إلى 2020)؛ بسبب مشاكل البرمجيات.

واكتشفت الشركة خللا في برنامج وحدة التحكم في السيارة، يمكن أن يؤدي إلى تعطيل الاتصال بين وحدة التحكم وأجزاء من السيارة، مسببًا أعطالا في كاميرا الرؤية الخلفية وإشارات الانعطاف ومساحات الزجاج الأمامي وغيرها.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من عملية استدعاء أوسع لـ 1.4 مليون سيارة تشمل 430 ألف سيارة من نوع Civic Hybrids و Fits و Accords و Acura ILX؛ بسبب مشكلات عمود القيادة، بالإضافة إلى 268 ألف سيارة من نوع CR-V.

وبالرغم من ذلك، لم يتم الكشف عن أي أعطال أو إصابات بسبب مشكلات البرنامج، إلا أنه تم استدعاء السيارات الأخرى؛ بسبب حدوث 16 حريقًا نتيجة مفتاح CR-V.

وطلبت ”هوندا“ من عملائها صيانة سياراتهم بمجرد تلقيهم إشعارًا، والذي سيتم إرساله بالبريد في أواخر يناير 2021.

وكانت الشركة استدعت من قبل 608 آلاف سيارة ميني فان وسيارات دفع رباعي في آب/أغسطس الماضي، بعد فشل في لوحة العدادات والكاميرا الاحتياطية.