"بلومبيرغ": خصخصة شركات القوات المسلحة تحول تاريخي في الاقتصاد المصري

وصفت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية عرض صندوق الثروة السيادية المصري خصخصة خمس شركات مملوكة للقوات المسلحة بأنه ”فتح تاريخي لجزء من الاقتصاد أمام الاستثمار الخاص الذي تحتاجه مصر بشدّة“.

ونقلت بلومبيرغ قول الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية المصري، أيمن سليمان، إن الدراسات جارية لخصخصة ثلاث شركات أخرى مملوكة للقوات المسلحة في عام 2021.

وكانت وزيرة التخطيط هالة السعيد أعلنت الأربعاء الماضي، أنه سيتم طرح حصص تصل إلى 100% في شركة مياه معدنية وشركة بترول في الربع الأول من العام المقبل. وبذلك يرتفع اليوم عدد شركات القوات المسلحة المطروحة للخصخصة إلى خمس.

ولم يحدد أيمن سليمان الشركات الثلاث الجديدة المحتملة، لكنه قال: إن الخطة الأولية هي بيع أكبر قدر من الملكية الكاملة في ما يصل إلى 10 شركات مملوكة من قبل هيئة مشاريع الخدمة الوطنية التابعة لوزارة الدفاع.

يشار إلى أن دور الصندوق السيادي ينحصر في المساعدة باختيار الأصول وترويجها للمستثمرين وربما المشاركة في الاستثمار فيها عن طريق أخذ حصص أقلية.

تحول تاريخي

وتنقل بلومبيرغ قول وزيرة التخطيط هالة السعيد في مقابلة منفصلة إن ”هذا تحول تاريخي في كيفية هيكلة الاقتصاد المصري“ ووصفتها بأنها أول فرصة للمستثمرين المحليين والأجانب لامتلاك الشركات التابعة للجيش بالكامل.

وكان جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تأسس عام 1979، ويمتلك أكثر من 30 شركة في قطاعات تتراوح من مواد البناء والأغذية إلى التعدين والبتروكيماويات.

وستُعرض شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المختارة أولا على مستثمرين من القطاع الخاص ويمكن بعد ذلك إدراجها في البورصة المصرية.

ووفقا للرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية المصري، فإن المجموعة المالية ”هيرميس“ ومقرها القاهرة، تقدم المشورة للصندوق بشأن المبادرة.

وكانت الحكومة حددت قبل نحو ثلاث سنوات قرابة 20 شركة مملوكة للدولة يمكن إدراجها في البورصة المصرية أو عرض حصص إضافية منها، تم عرض إحداها حتى الآن، لكن جائحة كورونا أدت لتأخير الخطوة.