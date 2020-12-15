الصين تغرم 3 شركات إحداها تابعة لـ"علي بابا" لانتهاكها قانون مكافحة الاحتكار

فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في الصين، غرامة على 3 من أكبر شركات التكنولوجيا في البلاد، بينها شركة تابعة لعملاق التجارة الإلكترونية ”علي بابا“.

وقالت تقارير إن السلطات المختصة غرمت شركة تابعة لـ“علي بابا”، وإحدى الشركات التابعة لمجموعة تينسنت، وشركة شونفنغ (اس اف القابضة)، عملاق البريد السريع في الصين، مبلغ 500 ألف يوان (76457 دولارا أمريكيا) لكل منها، بسبب خرق قانون مكافحة الاحتكار الصيني.

وأوضح مكتب مكافحة الاحتكار في الهيئة التنظيمية: ”بعد أن أصبح الاقتصاد عبر الإنترنت مركزا بشكل متزايد، بدأت تتزايد الشكاوى بشأن احتكار المنصات يوما بعد يوم، ما يشير إلى مخاطر المنافسة والمشاكل في الاقتصاد عبر الإنترنت“.

وتأتي العقوبات بعد أن أعلنت السلطات الشهر الماضي اعتزامهما زيادة التدقيق في أكبر شركات التكنولوجيا الصينية بقواعد جديدة لمكافحة الاحتكار، كما أنها تأتي بعد أن تعهد المكتب السياسي الصيني، أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي، يوم الجمعة، تكثيف جهود مكافحة الاحتكار ومنع ”التوسع غير المنضبط لرأس المال“.

وكشفت بكين عن مسودة لوائح تضع إطارا للحد من السلوكيات المناهضة للمنافسة مثل التواطؤ على مشاركة بيانات المستهلك الحساسة، والتحالفات التي تضغط على المنافسين الأصغر حجما، ودعم الخدمات بتكلفة أقل من أجل القضاء على المنافسين.

وعلى إثر تلك القرارات الجديدة، واصلت أسهم علي بابا وتينسنت خسائرها وأغلقت متراجعة بأكثر من 2.5%.