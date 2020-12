"أبل" تعلق عملية تجميع الآيفون في مصنع هندي بعد تعرضها لأعمال شغب عنيفة (فيديو)

علقت شركة أبل الأمريكية عملية تجميع سلسلة هواتف الآيفون بمصنعها في بنغالور الهندية، إثر أعمال شغب جرت على نطاق واسع.

وتظهر مقاطع فيديو منتشرة على شبكة الإنترنت، وشاركتها حسابات على تويتر، أشخاصا يهاجمون وحدات التجميع، ويحطمون النوافذ، ويقلبون السيارات، ويشعلون النار.

وذكرت صحيفة ”تايمز أوف إنديا“ الهندية، أن التكلفة الإجمالية للأضرار بلغت 4.38 مليار روبية (60 مليون دولار)، وأن الاحتجاج العنيف، الذي وقع يوم السبت، كان بسبب تدني الأجور التي فرضتها شركة ويسترن ”مصنعة أبل في الهند“، وكذلك لعدم الوفاء بتعهداتها السابقة بزيادة الرواتب.

وتشير تقارير متعددة إلى أن أعمال الشغب شملت نحو 2000 عامل، واعتقلت الشرطة أكثر من 100 منهم.

وأوضحت التقارير أن غالبية الموظفين الذين كانوا يغادرون المنشأة بعد الانتهاء من ورديتهم الليلية، انطلقوا في حالة من الهياج ودمروا أثاث الشركة ووحدات التجميع وحاولوا إشعال النار في بعض السيارات، فيما تحركت وحدات من الشرطة إلى الموقع في محاولة للسيطرة على الأوضاع.

كما نقل موقع ”بي بي سي نيوز“ عن العمال قولهم إنهم تلقوا أجورا منخفضة لمدة 4 أشهر، وإن أعمال الشغب بدأت بعد فشل اجتماع مع مسؤولي المصنع لحل النزاع، ما دفع الشركة لتعليق العمل بسبب الضرر الذي حدث.

