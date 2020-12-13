بسبب انخفاض الطلب.. "تسلا" توقف إنتاج طرازي S و X لمدة 18 يوما

أبلغت شركة صناعة السيارات الكهربائية ”تسلا“ المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك الموظفين في مصنعها في فيرمونت، كاليفورنيا، يوم الجمعة، أن خطوط إنتاج السيارات الكهربائية طراز S و X سيتم وقف إنتاجهما في الفترة من 24 كانون الأول/ ديسمبر إلى 11 كانون الثاني/ يناير، وفقا لرسالة بريد إلكتروني اطلع عليها موقع “ CNBC“.

وعُرض على الموظفين العاملين في هذه الخطوط أجر لمدة أسبوع كامل لتغطية أسبوع من الأسبوعين ونصف الأسبوع من الإغلاق، إلى جانب بعض الإجازات المدفوعة الأجر.

وطُلب منهم أخذ إجازة لمدة 5 أيام غير مخطط لها وغير مدفوعة الأجر، ولكن لديهم خيار للعمل في مناطق أخرى من المصنع خلال تلك الفترة.

كما تم تشجيعهم على ”التطوع“ للمساعدة في توصيل السيارات الكهربائية للعملاء أثناء فترة الإغلاق.

في رسالة منفصلة، أشار الرئيس التنفيذي إيلون ماسك إلى أن الشركة محظوظة لأن الطلب على سياراتها كان ”أعلى قليلاً“ من العرض خلال الربع، وطلب من الموظفين زيادة الإنتاج قدر الإمكان خلال الفترة المتبقية من الربع.

كما يشير إغلاق الخطين S و X إلى أن الطلب المرتفع لا يمتد إلى هذه النماذج الفاخرة، لذلك هناك اهتمام واضح بالطراز 3 والطراز Y.

وليس من الواضح ما تنوي تسلا فعله بخطوط الطراز S و X أثناء إيقاف العطلة. ولم ترد الشركة على الفور على طلب للتعليق.

ولن يكون نقص الطلب مفاجأة كبيرة، فقد تفوق إنتاج السيارات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة على السيارات الفاخرة منذ وقت طويل.

كما سلمت تسلا 15200 وحدة فقط من طراز S و X في الربع الثالث من عام 2020 من إجمالي 139300 سيارة، وهو ما يمثل حوالي 11٪ من تسليمات السيارات خلال الربع الثالث.

وفي اجتماع المساهمين السنوي وعرض المستثمر في يوم البطاريات في وقت سابق من هذا العام، قال المسؤولون التنفيذيون إن موديل “ S Plaid“ الذي طال انتظاره ستبدأ عمليات تسليمه في أواخر عام 2021.