الكويت تسمح باستئناف رحلات الطيران نحو مصر

أعلنت الكويت قبولها السماح باستئناف الرحلات نحو مصر، وذلك استجابة لطلب من شركة مصر للطيران بإعادة فتح الأجواء من الكويت إلى مصر في اتجاه واحد.

وقال المتحدث باسم الطيران المدني الكويتي لـ“رويترز“ مساء اليوم السبت: ”أبلغنا مصر للطيران والخطوط الكويتية وطيران الجزيرة بأننا سنسمح باستئناف الرحلات من الكويت إلى مصر“.

وأوضح المتحدث أن ”هذه الخطوة لتسهيل سفر المصريين الراغبين في مغادرة الكويت إلى بلدهم“.

ونقلت صحيفة ”القبس“ المحلية عن مصدر مسؤول أن ”سلطات الطيران المدني الكويتي اقترحت تحديد (كوتا) لمغادرة الركاب من الكويت إلى مصر بحدود 600 راكب يوميا، منها 300 راكب للناقلات المصرية و300 راكب للناقلات الوطنية“.

وأوضح أن ”شركة مصر للطيران هي الوحيدة التي تقدمت بطلب إلى سلطات الطيران المدني لفتح المجال الجوي، وأنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق في تعميم سابق بالسماح بتسيير رحلات جوية لكل شركات الطيران، لسفر الراغبين من المقيمين في البلاد إلى أوطانهم“.