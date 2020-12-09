"أوبر" تبيع "التاكسي الطائر" لشركة فضاء أمريكية

أبرمت شركة ”أوبر“ صفقة جديدة مع شركة الطيران والفضاء الأمريكية ”جوبي أفياشن“، من أجل بيع خدمة (Uber Elevate) لسيارات الأجرة الطائرة الخاصة بها.

يأتي ذلك بعد صفقة مماثلة تم الإعلان عنها، الثلاثاء، لبيع قطاع السيارات المستقلة أو ما يعرف باسم ”مجموعة أوبر للتقنيات المتقدمة“ إلى شركة (Aurora) الناشئة.

وتصنع شركة ”جوبي أفياشن“ طائرات (VTOL) الكهربائية، ما يعني أنها تستحوذ بالفعل على قسم ”أوبر“ للتوصيل الجوي.

وبموجب الصفقة، سيتم القيام بذلك بمجرد حصول طائرات ”جوبي“ على شهادة (FAA)، ومن المتوقع أن يحدث ذلك بحلول عام 2023 تقريبا.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ”جوبي أفياشن“، جوبين بيفيرت، في بيان له: ”فخورون جدا بشراكتنا مع شركة Uber Elevate منذ العام الماضي، وأصبحنا أكثر فخرا بالترحيب بهم الآن في فريقنا“.

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الصفقة، على الرغم من أن شركة الفضاء والطيران الأمريكية أعلنت من قبل أن ”أوبر“ تنوي استثمار 75 مليون دولار أخرى في شركتها كجزء من صفقة ”أوس“، فضلا عن شراكة موسعة بين الشركتين الأم.

يذكر أن ”أوبر“ استثمرت في يناير الماضي 50 مليون دولار في ”جوبي أفياشن“.