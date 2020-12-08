رجل الأعمال السعودي محمد الدغيم رئيسا لمجلس إدارة جهينة المصرية

أفادت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية المصرية، اختار رجل الأعمال السعودي محمد بن عبد الله بن محمد الدغيم رئيسا للمجلس.

ويحل الدغيم -وهو عضو مجلس إدارة في جهينة- محل رجل الأعمال المصري صفوان ثابت؛ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة جهينة منذ نشأتها في العام 1983.

وأوقفت السلطات المصرية صفوان ثابت، وتحفظت على أمواله، قبل أيام، فيما يبدو أنه لاتهامه بعلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين.

ويشغل الدغيم منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بشركة جهينة منذ تأسيسها، وهو عضو في مجلس الأعمال المصري السعودي وعضو الغرفة التجارية بمحافظة الدوادمي بالسعودية.

وتولى العديد من المناصب الإدارية والإشرافية في الحكومة السعودية، وخاصة الوزارات الخدمية.