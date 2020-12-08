مشروع مشترك بين "أرامكو" و"بيكر هيوز" لتطوير منتجات لامعدنية

أسست شركة ”أرامكو“ السعودية النفطية العملاقة وشركة خدمات الطاقة ”بيكر هيوز“ مشروعا مشتركا، مناصفة بينهما لتطوير العديد من المنتجات غير المعدنية من أجل استخدامات متعددة في قطاع الطاقة.

ويجري بناء مصنع جديد في مدينة الملك سلمان للطاقة، وهي مقامة على مساحة 50 كيلومترا مربعا وتهدف لأن تصبح المملكة مركزا للطاقة والصناعة والتكنولوجيا.

وذكرت الشركتان في بيان أن المشروع الجديد لن يخلق فرص عمل فحسب بل يساعد أيضا في تعزيز النمو في قطاع ناشئ بما يتفق مع برنامج رؤية 2030 في المملكة الرامي لتنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن النفط.

ولم يكشف البيان عن حجم استثمار الشركتين.