إطلاق مسابقة بقيمة 15 مليون دولار لتطوير لحوم بديلة

بعد مرور أسبوع واحد فقط، على تحول سنغافورة إلى أول دولة في العالم توافق على بيع اللحوم المنتجة في المعامل، أعلنت شركة (XPrize) عن مسابقة جديدة لتعزيز تطوير التقنيات، التي من شأنها إحداث تحول في صناعة الأغذية العالمية.

ويأتي إطلاق تلك المسابقة بالتعاون مع (ASPIRE) وهو فرع ”مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي (ATRC)، وتمنح مسابقة (Feed the Next Billion) المشاركين 4 سنوات لتطوير بدائل اللحوم.

وأكدت شركة (XPrize)، أن شراكتها مع (ASPIRE) تهدف وبشكل رئيس لإيجاد طرق مبتكرة لتوفير طعام كافٍ ومغذٍ لإطعام المليار التالي من سكان العالم، وذلك من خلال مسابقة تقام على مدار 4 سنوات وبجائزة تبلغ قيمتها 15 مليون دولار، لتطوير بدائل للحوم الدجاج والأسماك.

وستطلب المسابقة من الفرق الفائزة تطوير بديل صديق للبيئة للحم، بحيث يشبه كل شيء في لحوم الدواجن والأسماك، بدءًا من الشكل والطعم والرائحة والملمس وطريقة الطهي، كما يجب على الفرق المتنافسة، إثبات إمكانية توسعة منتجها لتلبية الطلب العالمي.

وقال بيتر إتش ديامانديس، مؤسس شركة (XPrize): ”يتطلع المليارات من البشر حول العالم إلى الحصول على بروتين عالي الجودة كمصدر غذائي، لكن لا يمكن لكوكبنا توفير هذا الأمر من خلال مواردنا الطبيعية“.

وأضاف: ”لذا كان لا بد من تدخل حاسم للابتكارات التكنولوجية الكبيرة، لتأمين طريقة أكثر استدامة وقابلة للتوسّع لإيجاد مصادر بديلة للبروتين مع الحفاظ على الفوائد الصحية والبيئية“.

وتابع ديامانديس قوله: إن ”المسابقة تسعى إلى تصنيع لحوم ودواجن وأسماك بأسعار معقولة ومستدامة ومغذية أكثر وبتكلفة أقل، للحفاظ على الأمن الغذائي“.

وفي تقرير صدر العام الماضي، توقعت الأمم المتحدة أن تغيّر المناخ يمكن أن يقلل من عدد الأسماك التي يمكن للبشر صيدها بشكل مستدام بنسبة تصل إلى 25% بحلول نهاية القرن، وتمثل المأكولات البحرية حاليًا حوالي 17% من النظام الغذائي العالمي للبروتين الحيواني.

وأخيرًا، أكدت (XPrize)، أن أولئك الذين يرغبون في المشاركة بمسابقة ”إطعام المليار الثاني“، لديهم حتى 28 أبريل 2021 للتسجيل، وستمنح المنظمة 15 مليون دولار للفائزين بالجوائز الكبرى، في عام 2024.