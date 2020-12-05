المهلة المحددة لتسوية ملف "تيك توك" في أمريكا انتهت لكن المفاوضات متواصلة

يبدو أن الموعد النهائي الذي حددته إدارة ترامب للبيع القسري لأصول ”تيك توك“، يوم الجمعة، قد حل دون اتفاق نهائي، وفقًا لمصادر مطلعة.

وتواصل الولايات المتحدة و“بايت دانس“ المالكة لتطبيق ”تيك توك“ محادثاتهما التي لم تفضِ حتى الآن إلى اتفاق بشأن بيع أسهم أميركية في الشركة الصينية، خلال المهلة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب وانتهت منتصف ليل الجمعة السبت، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الملف.

ويُفترض أن يتمكن مستخدمو تطبيق الفيديوهات القصيرة الرائج جداً من مواصلة استخدامه على الأراضي الأميركية، السبت.

ويخضع التطبيق لحظر على الأراضي الأميركية منذ توقيع ترامب في 14 آب/أغسطس مرسوماً يرُغم شركة بايت دانس على التخلي عن أنشطتها في البلاد.

وتقدمت الشركة بطلب لدى محكمة في واشنطن لمنع دخول المرسوم حيز التنفيذ وطالبت بإعطائها مهلة. وحصلت المجموعة على مهلتين متتاليتين انتهت الثانية الجمعة.

وقالت متحدثة في وزارة الخزانة الأميركية، مساء الجمعة، في بيان: إن لجنة الاستثمارات الأجنبية التي تديرها الخزانة ”تلتزم مع بايت دانس بتحقيق سحب الاستثمارات وإجراءات ضرورية أخرى لحلّ مخاطر الأمن القومي (…) بموجب المرسوم الصادر في 14 آب/أغسطس“.

وتؤكد إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته أن تيك توك يشكل تهديداً ”للأمن القومي للولايات المتحدة“، وتشتبه بأن المنصة تستغل بيانات المستخدمين لصالح الصين.

وترفض الشركة المالكة للتطبيق هذه الاتهامات، وتخوض حملة قضائية مضادة من كافة الجهات، حققت نجاحات عدة حتى الساعة.

وعانى موقع التواصل الصيني، الذي تم تنزيله أكثر من 100 مليون مرة في الولايات المتحدة، من التعليق والمشاكل لعدة أشهر، في ظل حملة الرئيس دونالد ترامب على شركات التكنولوجيا الصينية وتأثيرها الواسع في الولايات المتحدة.



وقالت الإدارة إن بيانات الأمريكيين الخاصة التي تم جمعها من خلال التطبيق يمكن تسليمها إلى النظام في الصين، وهو أمر قالت عنه ”تيك توك“ إنها لن تفعله أبدًا، كما دافعت عن نفسها مرارًا وتكرارًا مفندةً تلك ”المزاعم“.

في أواخر أكتوبر، أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي أمرًا قضائيًا يمنع مؤقتًا أمرًا تنفيذيًا أصدره ترامب بهدف حظر ”تيك توك“، ما أدى إلى كبح جماح تلك التهديدات بالحظر، وفي غضون ذلك، رفع مؤثرون في ”تيك توك“ دعاوى قضائية على الرئيس بسبب الحظر.

وفي سياق مماثل، منع أمر قضائي مؤقت صدر في سبتمبر، في دعوى منفصلة رفعها ”تيك توك“ نفسه، الحكومة من إزالته من منصات تنزيل تطبيقات الهاتف المحمول، فيما علق قضاة في كلتا القضيتين أنه ربما تجاوز ترامب حدود سلطته في قراره بالحظر.