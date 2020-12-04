واشنطن تجري مباحثات مع "هواوي" بشأن عودة مديرتها المالية إلى الصين

المصدر: ا ف ب

تناقش الحكومة الأمريكية اتفاقا مع المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات ”هواوي“، من شأنه أن يسمح بعودة المديرة المالية الموقوفة للمجموعة مينغ وانتشو إلى الصين، حسبما أعلنت صحيفة ”وول ستريت جورنال“.

وأوقفت مينغ في فانكوفر بكندا في 2018 بناء على مذكرة توقيف أمريكية، وتسعى لمنع تسليمها للولايات المتحدة على خلفية اتهامات بانتهاك ”هواوي“ العقوبات الأمريكية على إيران، في قضية سببت أزمة في العلاقات الكندية الصينية.

وبموجب ”اتفاق الملاحقة المؤجلة“ مع وزارة العدل الأمريكية، ستقر مينغ بعدد من الاتهامات بالاحتيال والتآمر المتعلقة بالانتهاكات المفترضة لـ ”هواوي“، وفق ما ذكرت الصحيفة الخميس.

ويأمل الطرفان التوصل إلى اتفاق قبل نهاية عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، علما بأن مينغ مترددة في الموافقة على اتفاق تقر بموجبه بارتكابها مخالفات، حسبما نقلت الصحيفة عن مصادر.

وتسبب توقيف مينغ في تدهور العلاقات بين كندا والصين.

وقامت الصين بعد أيام على ذلك بتوقيف الكنديين مايكل كوفريغ ومايكل سبور، وهو ما اعتبره الغرب ردا انتقاميا.

ويمكن للاتفاق أن يمهد الطريق أمام الإفراج عن الكنديين، وفق ما ذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر قريبة من الملف.

وسعى محامو مينغ حتى الآن إلى عرقلة إجراءات التسليم بالقول إن ”حقوق موكلتهم انتهكت خلال اعتقالها“، وهو ما تنفيه كندا.

وتقول مينغ إنها ضحية اضطهاد سياسي، وإن الولايات المتحدة تهاجم ”هواوي“ سعيا لكبح تقدم الصين في مجال التكنولوجيا.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات مشددة على ”هواوي“ تمنع مصنّعي أشباه الموصلات الأجانب من بيع رقائق مصنوعة بتكنولوجيا أمريكية إلى الشركة.

وحظرت العديد من دول الغرب معدات ”هواوي“ أو تفكر في سحبها من شبكات الجيل الخامس لمخاوف مرتبطة بتجسس صيني.

وقال مسؤولو ”هواوي“ إن الهجمات نابعة من رغبة أمريكية لإسقاط منافس تجاري ناجح.