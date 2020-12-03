بلومبيرغ: الصندوق السيادي السعودي يعتزم اقتراض 7 مليارات دولار للاستثمار

يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي للمملكة) جمع ما يصل إلى 7 مليارات دولار على شكل قروض يمول بسيولتها توسعات استثمارية.

ونقلت وكالة بلومبيرغ، اليوم الخميس، عن مصادر مطلعة قولها إن صندوق الاستثمارات العامة اتصل بالبنوك الدولية للمشاركة في التسهيل المتجدد المتعدد العملات، رغبة في قرض يتراوح بين 5 مليارات و 7 مليارات دولار.

وأضافت المصادر أن الصندوق يهدف إلى استكمال جمع الأموال في أوائل العام المقبل واستخدام السيولة في فرص استثمارية، وأن الحجم النهائي للقرض سيعتمد على استجابة البنوك.

ولم يرد الصندوق على الفور على طلب للتعليق، بحسب بلومبيرغ.

وستكون هذه الصفقة هي الثالثة التي يلجأ فيها صندوق الاستثمارات العامة إلى بنوك دولية للحصول على تمويل، فالقرض الأول بمبلغ 11 مليار دولار كان في 2018.

وأشار التقرير إلى أن الصندوق، تحت قيادة ياسر الرميان، حوّل تركيزه من كونه شركة قابضة محلية في الغالب، إلى أداة استثمار دولية.

وتتضمن استراتيجية الصندوق التمويلية التحويلات النقدية أو الأصول من الحكومة والاقتراض وأرباح الاستثمارات.

وكان الصندوق قد استثمر حوالي 8 مليارات دولار في الأسهم الأمريكية في آذار/مارس الماضي، مستفيدا من الركود في الأسواق العالمية، ثم باع معظمها بعد بضعة أشهر مع انتعاش الأسواق.