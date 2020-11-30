حسم مصير أرابتك اليوم.. ومساهمون يطلبون إلغاء قرار التصفية

أفاد إفصاح للبورصة اليوم الإثنين أن شركة ”أرابتك“ القابضة للتشييد بدبي تطلب من المساهمين العدول عن قرار اتخذوه في سبتمبر/ أيلول بالمضي قدما في تقديم طلب لإشهار إفلاس الشركة وتصفيتها.

وذكر الإفصاح أنه بدلا من ذلك، فإن شركة البناء التي تعاني مشكلات طلبت من المساهمين، المقرر أن يجتمعوا في جمعية عمومية اليوم الإثنين، الموافقة على استمرارية الشركة وإعادة هيكلتها بحسب وكالة رويترز.

وقالت شركة المقاولات إن هذا جاء ”بناء على طلب مقدم من مساهمين يمثلون أكثر من 5% من رأسمال الشركة“.

ولم تذكر الشركة أسماء المساهمين.

وقالت ”أرابتك“ إن المساهمين يطلبون من المستثمرين المقرر أن يجتمعوا اليوم التصويت على إلغاء القرار الصادر عن الجمعية العمومية للسنة الأخيرة ”بشأن إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات والموافقة على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس ومدققي الحسابات“.

وأيضا لم تذكر الشركة المزيد من التفاصيل بشأن الطلب.

وصوت مساهمون من بينهم الصندوق التابع لحكومة أبوظبي (مبادلة) للاستثمار بالموافقة في سبتمبر/ أيلول على تصفية ”أرابتك“ بعد تفاقم خسائرها بسبب أزمة فيروس كورونا.

ويأتي تحرك ”أرابتك“ للتصفية بعد أن تكبدت خسائر في النصف الأول من العام بقيمة 216.18 مليون دولار وإجمالي خسائر تراكمية بنحو 400 مليون دولار.

وقالت الشركة إن الجائحة أثرت بالسلب على مشروعات ورفعت التكاليف.

وتأسست أرابتك في عام 1975، حيث لعبت دورًا في بناء بعض المعالم الأكثر شهرة في الإمارات مثل متحف اللوفر في أبو ظبي وبرج خليفة في دبي، أطول مبنى في العالم. وقدرت قيمتها بنحو 30 مليار درهم (8.17 مليار دولار) في ذروتها عام 2014 وتبلغ الآن قيمتها 795 مليون درهم فقط، مع تراجع السهم 60٪ هذا العام وحده.