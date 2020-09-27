تعيين ألفاريز آند مارسال لإدارة إن.إم.سي هيلث كير في الإمارات

قالت شركة ألفاريز آند مارسال لاستشارات إعادة الهيكلة، في بيان اليوم الأحد، إن محاكم سوق أبوظبي العالمي عينتها وصيا إداريا على مجموعة من الشركات العاملة ذات الصلة بإن.إم.سي هيلث كير لإدارة المستشفيات.

وأضافت في بيان بالبريد الإلكتروني إنه جرى تعيين ريتشارد فليمنج وبن كيرنز من ألفاريز آند مارسال وصيين إداريين مشاركين، وأن عملية الإدارة ستتعامل مع ”مستويات مرتفعة من الديون في الشركات“.

وتدير ألفاريز بالفعل إن.إم.سي هيلث كير القابضة المدرجة في بورصة لندن منذ أبريل/ نيسان بعد شهور من الاضطرابات بسبب مشكلات مالية.

وقالت ألفاريز اليوم الأحد إن اختيارها يرتبط مباشرة بعدد 36 شركة عاملة في الإمارات ولا ينطبق على أنشطة المجموعة خارج البلاد.

وأضافت أن تعيينها ”سيسمح أيضا لمجموعة الكيانات بالحصول على تمويل إضافي يبلغ 325 مليون دولار مع حماية الشركات من أي إجراء من الجهات الدائنة“.

وأوضحت أن الأوصياء سيتولون إعادة الهيكلة المالية لتلك المشروعات بينما سيظل فريق إدارة إن.إم.سي الحالي في مواقع التشغيل اليومية للأنشطة الطبية.