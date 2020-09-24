بينها 15 من تركيا.. وقف 29 شركة أجنبية عن التصدير لمصر

قررت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، وقف 29 شركة أجنبية جديدة، بينها 15 شركة تركية، عن التصدير للسوق المصرية، خلال شهر سبتمبر / أيلول الجاري.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الخميس، إن القرار بوقف هذه الشركات، يأتي نتيجة وجود بعض المشكلات المتعلقة بشروط التسجيل الواردة بالقرار 43 لسنة 2016، والخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر.

ولفتت إلى أنه بعد هذا القرار تصل قائمة الشركات الموقوفة لنحو 253 شركة، مقابل 224 شركة في نهاية أغسطس / آب الماضي.

وتستحوذ الشركات التركية على صدارة قائمة الشركات الموقوفة، بنحو 15 شركة، فضلا عن شركات أخرى من: فرنسا والإمارات والدنمارك وبلغاريا واليونان.

وتقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، بشكل مبدئي، بإنذار الشركات المخالفة، وتمنحها مهلة تتراوح بين الأسبوعين إلى الشهر؛ حتى تتمكن من استيفاء أوراقها؛ كي لا تتعرض لقرارات الوقف، والتي يتم اتخاذها ضد الشركات المخالفة، وفقا للقانون.