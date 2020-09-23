صندوق الثروة السيادي القطري ينضم للمطالبات بتغيير الإدارة في "لاجاردير" الفرنسية

تدخل صندوق الثروة السيادي القطري في المعركة الدائرة بشأن شركة ”لاجاردير“ المتعثرة اليوم الأربعاء، عبر المطالبة بتمثيل عادل لجميع المساهمين الكبار في مجموعة الإعلام والنشر الفرنسية.

ويكثف التدخل العلني النادر لقطر الضغط على الرئيس التنفيذي، أرنو لاجاردير، ويزيد من فرص حدوث تغيير داخل المجموعة.

وقالت قطر القابضة، التابعة لجهاز قطر للاستثمار، وهي ثالث أكبر مساهم في ”لاجاردير“ بحصة 13%، في بيان في ساعة متأخرة من مساء أمس، إنها ترى التمثيل العادل لجميع المساهمين الكبار أمرا مشروعا.

ويأتي ذلك بعد دعوات أكبر مساهمين في الشركة، مجموعة ”فيفندي“ الإعلامية، والمساهم النشط أمبر لعقد اجتماع عام لتغيير أربعة من تسعة أعضاء في المجلس الإشرافي للاجاردير.

ورفضت ”لاجاردير“ الطلب، وسوف يُنظر الأمر في جلسة للمحكمة تُعقد في باريس غدا.

وتمتلك ”فيفندي“ حصة 23.5% من أسهم ”لاجاردير“ و20% تقريبا من ”أمبر“ تقريبا، أي أن المساهمين الذين يملكون أكثر من 50% من رأس المال المساهم يطالبون بمقاعد في مجلس إدارة الشركة.

وقالت متحدثة باسم ”لاجادرير“: إن ”الإدارة ترحب بطلب تمثيل جهاز قطر للاستثمار في مجلس الإدارة“، مضيفة أنه سيجري النظر في هذا الطلب في الاجتماع المقبل للمساهمين في الربيع القادم.

وفي الوقت الحالي، لا يوجد أي تمثيل للقطريين أو أي مساهمين آخرين في المجلس الإشرافي لـ“لاجاردير“ الذي ضم أعضاء جددا من بينهم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي هذا العام.