البيت الأبيض يحث الكونغرس على إقرار مشروع قانون منفصل لمساعدة شركات الطيران

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحث المشرعين الأمريكيين على إقرار مشروعي قانونين منفصلين لمساعدة شركات الطيران وقطاعات أخرى، بالنظر إلى الفشل في الوصول إلى اتفاق على حزمة أوسع لتمويل تحفيزي.

وأضافت ماكناني أن محادثات حول مشروع قانون تحفيزي أوسع مستمرة مع نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، مضيفة أن موافقة البيت الأبيض على قبول مشروع قانون بقيمة 1.5 تريليون دولار قد تؤدي إلى بعض التقدم.

ووصل الكونغرس الأمريكي إلى طريق مسدود بشأن جولة أخرى من التحفيز الاقتصادي تهدف لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي قتلت حتى الآن أكثر من 200 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وتطالب شركات الطيران، التي تواجه هبوطًا ضخمًا في الطلب بسبب إجراءات العزل العام المرتبطة بالفيروس، بمساعدات إضافية لتفادي تسريح آلاف الموظفين بعد الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

لكن مساعدين بالكونغرس يقولون إن مشروع قانون منفصل من غير المرجح أن يتم إقراره بالنظر إلى طلبات للمساعدة من صناعات كثيرة أخرى تعاني من مشاكل.