الكشف عن صور سيارتي "بي إم دبليو M3 وM4" قبل الإطلاق الرسمي (صور)

نُشرت الصور الأولى لسيارتي ”BMW M3 G80 وM4 G82“ على الإنترنت قبل ساعات من الموعد المخطط لإطلاقهما بشكل رسمي يوم غد الأربعاء، وذلك عبر الصفحة الرسمية لـ(silberi8/سيلبيري 8) على موقع ”إنستغرام“.

وكانت شركة تصنيع السيارات الألمانية ”بي إم دبليو“ قد شوقت محبيها بمجموعة من الإعلانات ”الدخانية“، التي تكشف عن شكل الميزات الرئيسية الخارجية والداخلية للسيارتين ”M3 وM4“ القادمتين لعام 2021.

ومن المتوقع، وفقًا لصور نشرتها الشركة، أن يتم عرض سيارة ”M3“ باللون الأخضر، كما سيظهر طراز ”2021BMW M3 “ إلى جانب سيارة ”M4“ الكوبيه باللون الأصفر.

​https://www.instagram.com/p/CFazjw0peCn/?utm_source=ig_embed​

يتميز كلا الطرازين ”2021 M3 وM4“ بشبكة بي إم دبليو المميزة بطول الواجهة الأمامية مع شرائح أفقية وبغطائين قويين وفتحات تهوية، يحتوي كلاهما أيضًا على مصابيح أمامية ذات تصميم حاد لتوفير أقصى إضاءة، وخلفية رياضية قوية ومواسير عادم رباعية متعددة وسبويلر (جناح خلفي) مميز، كما تختلف المصابيح الخلفية بين M3 وM4.

وفي الداخل، فإن السمة المميزة الرئيسية لفئة ”M“ هي المقاعد، التي تأتي مع تشطيب اختياري من ألياف الكربون لمساند الظهر، إضافة إلى بعض ”اللمسات“ المميزة إليها، بما في ذلك أغطية دواسة مُصنعة من الألمنيوم.

وتتميز كلا السيارتين للعملاق الألماني، بمحرك توربيني مزدوج ينتج 473 حصانًا أو من خلال إمدادها ببعض التجهيزات الخاصة أن تنتج 503 حصانًا، ما يجعلها سريعة للغاية، إضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي ذي 8 سرعات، ومع ذلك، ستتوفر أنواع مختلفة من الدفع الخلفي، وكذلك ناقل حركة يدوي بست سرعات.

فيما لم يتم الإعلان عن الأسعار، لكن يُتوقع يكشف عن مزيد من التفاصيل حول “ M3 وM4″ الجديدتين بعد الكشف الرسمي عنهما.