21 سبتمبر

الإعلان عن شراكة بين لئومي الإسرائيلي وموانئ دبي لتعزيز التجارة الإقليمية

الإعلان عن شراكة بين لئومي الإسرائي...

أعلن بنك لئومي الإسرائيلي، وموانئ دبي العالمية، اليوم الاثنين، عن اتفاق شراكة لتعزيز التجارة بين إسرائيل وبقية الشرق الأوسط. وقال لئومي، أحد أكبر البنوك في

المصدر: رويترز

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أعلن بنك لئومي الإسرائيلي، وموانئ دبي العالمية، اليوم الاثنين، عن اتفاق شراكة لتعزيز التجارة بين إسرائيل وبقية الشرق الأوسط.

وقال لئومي، أحد أكبر البنوك في إسرائيل، في بيان إن ذلك يتضمن تمويلا محتملا لتطوير قطاع الموانئ الإسرائيلي.

وقالت موانئ دبي العالمية في بيان منفصل، إن مذكرة التفاهم تتضمن تبسيط متطلبات رأس المال العامل من أجل تحسين تدفق الشحنات والحلول الرقمية للخدمات اللوجستية المتكاملة للتخلص من أي أوجه قصور في سلاسل الإمداد.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت موانئ دبي العالمية، المملوكة للحكومة، أنها ستدخل في شراكة مع مجموعة إسرائيلية للمنافسة على إدارة أحد الميناءين الرئيسين في إسرائيل.

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