مجموعة "الحبتور" الإماراتية تفتح مكتباً في إسرائيل‎

قالت مجموعة الحبتور، التي مقرها دبي، اليوم الأحد، إنها ستفتح مكتبا لتمثيلها في إسرائيل.

وكانت الإمارات وإسرائيل قد اتفقتا الأسبوع الماضي علي إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية يقول المسؤولون إنها ستتيح فرصا اقتصادية كبيرة.

و“الحبتور“ مجموعة عائلية تضم محفظتها شركات تعمل بقطاعات الضيافة والتشييد والتعليم والسيارات.

وتجري المجموعة، التي يرأسها رجل الأعمال الإماراتي البارز خلف أحمد الحبتور، محادثات مع شركة الطيران الإسرائيلية، يسرائير، لتدشين رحلات تجارية مباشرة بين البلدين.

وذكر الحبتور في بيان أنه يجري الإعداد للإعلان عن عدد من مشاريع التعاون خلال الأيام المقبلة.