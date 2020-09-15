استقالة الرئيس التنفيذي لطيران الخليج‎

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قالت شركة طيران الخليج البحرينية في بيان إن رئيسها التنفيذي استقال من منصبه. ولم يذكر البيان تفاصيل عن ملابسات استقالة "كريسيمير كوكو" من الناقلة البحرينية