15 سبتمبر

استقالة الرئيس التنفيذي لطيران الخليج‎

استقالة الرئيس التنفيذي لطيران الخل...

قالت شركة  طيران الخليج البحرينية في بيان إن رئيسها التنفيذي استقال من منصبه. ولم يذكر البيان تفاصيل عن ملابسات استقالة "كريسيمير كوكو" من الناقلة البحرينية

المصدر: رويترز

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قالت شركة  طيران الخليج البحرينية في بيان إن رئيسها التنفيذي استقال من منصبه.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن ملابسات استقالة ”كريسيمير كوكو“ من الناقلة البحرينية التي تولى المنصب فيها 3 سنوات.