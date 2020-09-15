كوشنر: البيت الأبيض يراجع صفقة "أوراكل" و "تيك توك"

قال جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن البيت الأبيض يجري مراجعة لمسعى شركة ”أوراكل“ للتعاون مع ”بايت دانس“ الصينية؛ لمواصلة تشغيل تطبيق ”تيك توك“ في الولايات المتحدة.

وأضاف كوشنر أنه ”ليس لديه علم بما إذا كانت علاقة أية شركة بالرئيس لها تأثير على الصفقة“.

وأفاد كوشنر ردا على سؤال من ”سي.إن.بي.سي“، عما إذا كان التحرك صوب ”أوراكل“ بدلا من ”مايكروسوفت“ بسبب تأثير علاقات الرئيس دونالد ترامب، فأجاب: ”على حد علمي لا، في النهاية من حق الشركات أن تحدد من تريد أن تبرم صفقة معه“.