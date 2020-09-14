رئيس "إيرباص" يلوح بتسريحات إجبارية للموظفين مع تزايد أزمة شركات الطيران

كثفت شركة إيرباص تحذيراتها من تسريحات إجبارية للموظفين، مع فشل السفر جوا في التعافي من أزمة فيروس كورونا المستجد بالسرعة التي كانت متوقعة.

ويشير التحذير، الذي جاء في رسالة من الرئيس التنفيذي جيوم فوري، إلى نبرة أكثر تشاؤما من شركة صناعة الطائرات، التي اكتفت في السابق بالقول إنها لا يمكنها أن تستبعد إجراءات إجبارية.

وكتب فوري في الرسالة، التي جرى توزيعها مساء يوم الجمعة الماضي: ”أنا مدين لكم بأن أكون شفافا.. من غير المرجح أن تخفيضات العمالة الطوعية ستكون كافية“.

وأضاف فوري في رسالته: ”مما يؤسف له أن التعافي في السفر بالطائرات على مدار فترة الصيف لم يكن عند المستوى الذي تعول عليه الصناعة“، مؤكدًا أنه ”يجب أن نكون مستعدين الآن لأزمة من المرجح أن تكون أعمق وأطول مما أشارت إليه السيناريوهات السابقة“.

وانخفض السفر جوا 80% في شهر يوليو/تموز الماضي، مقارنة مع نفس الشهر في عام 2019، وذلك بعد هبوط بلغ 94 % في شهر أبريل/نيسان الماضي.

وأطلقت إيرباص حتى الآن دعوة داخلية لرحيل طوعي للموظفين وتقاعد مبكر، في برنامج من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام.

وكانت الحكومة الفرنسية ونقابات عمالية قد حثتا الشركة، التي يوجد مقرها في مدينة تولوز بفرنسا، على تفادي تسريحات إجبارية، بينما تستغني عن 15 ألف وظيفة للتغلب على هبوط حاد في الطلب على السفر جوا.