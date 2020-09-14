أرامكو تستعيد مكانتها من آبل كأعلى شركة قيمة سوقية

استعادة أرامكو السعودية مرة أخرى مكانتها كالشركة الأكثر قيمة في العالم بعد أن ارتفعت قيمتها السوقية فوق شركة آبل وسط تراجع في أسهم قطاع التكنولوجيا الأمريكي.

سهم شركة النفط الحكومية العملاقة ارتفع 1.1 بالمئة في الرياض هذا الشهر ، على الرغم من انخفاض خام برنت بنسبة 12 بالمئة إلى ما دون 40 دولارًا للبرميل مع تصاعد المخاوف بشأن تسارع الإصابات بفيروس كورونا.

في غضون ذلك ، تراجعت شركة آبل بنسبة 17٪ تقريبًا في سبتمبر. – وهو انخفاض بنسبة 20٪ عن الذروة الأخيرة – وانخفضت القيمة السوقية للشركة إلى 1.9 تريليون دولار من 2.3 تريليون دولار.

وآبل وأرامكو هما الشركتان الوحيدتان اللتان حققتا تقييما في السوق بقيمة 2 تريليون دولار.

وبلغت أرامكو ، أكبر منتج للنفط في العالم ، ذروتها فوق هذا المستوى بقليل في منتصف ديسمبر ، بعد وقت قصير من طرحها العام الأولي. وتفوقت شركة آبل عليها في يوليو مع ارتفاع شركات التكنولوجيا وسط تحفيز نقدي ومالي ضخم في الولايات المتحدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وتعهدت أرامكو بدفع 75 مليار دولار أرباحًا هذا العام. وهو رقم سيكون أكثر من خمسة أضعاف ما دفعته شركة آبل للمساهمين في الأرباع الأربعة الماضية.