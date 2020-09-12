"مكلارين" يبيع مقره في انجلترا ثم يستأجره توفيرا للنفقات

قال زاك براون، الرئيس التنفيذي لفريق ”مكلارين“، المنافس في بطولة العالم لسباقات ”فورمولا 1“ للسيارات، اليوم السبت، إن الفريق قرر بيع مقره الراقي في بلدة ووكينج الإنجليزية ثم استئجاره لمدة طويلة بعد ذلك، توفيرا للنفقات من أجل تقليص الديون المتراكمة على الشركة.

وقال براون للصحفيين عبر منصة ”زوم“، قبل سباق جائزة توسكان الكبرى، إنها خطوة مالية مباشرة.

وأضاف براون: ”لماذا نوقف كل هذه الأموال في أصول عقارية؟ نحن لا نعمل في مجال العقار، نحن فريق منافس في السباقات وشركة سيارات“.

وتابع: ”أموال كثيرة معطلة في هذا المبنى، وهذا لا يمثل استغلالا منتجا تماما للأموال إذا أردت الاستثمار في مجال أعمالك“.

وتأثرت مجموعة ”مكلارين“ المنتجة للسيارات الرياضية كثيرا، بسبب فيروس كورونا المستجد في ظل تراجع المبيعات وتوقف الإنتاج، في وقت سابق من العام الجاري.

وبعد أول 8 سباقات من الموسم الحالي، يحتل فريق ”مكلارين“ المركز الثالث بين فرق البطولة.