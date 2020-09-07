"سامسونغ" توفر معدات لـ"فيرايزون" بـ 6.6 مليار دولار

قالت شركة ”سامسونغ إلكترونيكس“، اليوم الإثنين، إنها فازت بطلبية بقيمة 6.64 مليار دولار لإمداد شركة فيرايزون في الولايات المتحدة بحلول اتصالات لاسلكية، وهو فوز كبير للشركة الكورية الجنوبية في سوق شبكات الجيل الخامس.

واعتبر محللون أن فرص أنشطة سامسونغ في الشبكات عالميا تعززت بعد عقوبات أمريكية على منافستها الأكبر هواوي.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة فيرايزون هانز فستبرج لـ“سي.إن.بي.سي“ في يوليو/تموز من العام الماضي، أن شركته لا تستخدم أي معدات من هواوي. وقبل هذه الطلبية، كانت فيرايزون من زبائن سامسونغ بالفعل.

وفي مذكرة صدرت في يوليو/تموز، أشار بحث أجراه ”جيه.بي مورجان“، إلى أن فيرايزون أكبر عملاء نوكيا.

وقال متحدث باسم سامسونغ، إن الطلبية لمعدات شبكات. وامتنعت الشركة عن التعليق على تفاصيل بنود العقد، مثل حجم المعدات القادرة على العمل بتكنولوجيا الجيل الخامس التي يتضمنها.

وفي إفصاح دوري، قالت سامسونغ إن مدة العقد، الذي وقعته وحدة سامسونغ بالولايات المتحدة مع فيرايزون سورسينغ، هي من 30 يونيو/حزيران 2020 وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025.