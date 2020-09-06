"مصر للطيران" تعلن عن تخفيضات وتسهيلات لمشجعي بطولة كأس العالم لكرة اليد

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، عن تخفيض على أسعار تذاكر الطيران للمشاركين في بطولة كأس العالم لكرة اليد بنسبة 20%، والتي تستضيفها مصر من الـ 13 وحتى الـ 31 من يناير/ كانون الثاني القادم، بالإضافة إلى تسهيلات أخرى.

وقال رئيس مصر للطيران للخطوط الجوية، عمرو أبو العينين، في بيان إن الشركة هي الناقل الرسمي لهذه البطولة، حيث بات دعم مثل هذه البطولات محورًا رئيسيًا في تحقيق رؤيتها.

وأضاف أبو العنين أنه تم توقيع بروتوكول مع اتحاد كرة اليد للرجال ستقوم بموجبه الشركة بنقل جميع الفرق والوفود المشاركة في البطولة وأعضاء الاتحاد الدولي لكرة اليد وممثلي البعثات الرياضية، وستقدم لهم كافة التسهيلات اللازمة لتسهيل حركة وصولهم وسفرهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الصحية والوقائية.

كما قال الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إن ”مشاركة مصر للطيران تحت رعاية وزارة الطيران المدني، كناقل رسمي للحدث تأتي في إطار مسؤوليتها الوطنية ودعمها للفعاليات الرياضية، خاصة الدولية التي تحتضنها مصر، وتشجيعا للسياحة وجذبًا للسائحين من مختلف أنحاء العالم“.

وأضاف زكريا، أنه تم تكليف فرق عمل من مختلف التخصصات لاستقبال الوفود الرسمية والشعبية لتسهيل إجراءات السفر والوصول بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وأكد الطيار رشدي زكريا: ”مصر للطيران بعضويتها في تحالف ستار العالمي لديها شبكة خطوط مباشرة وغير مباشرة تصل إلى معظم المدن والعواصم الأوروبية والأفريقية، ويوفر ذلك على اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المشاركين في البطولة الوقت والجهد وإتاحة الفرصة للاستعداد الجيد قبل خوض المباريات“.