6 سبتمبر

"الاتحاد للطيران" تمدد خفض رواتب موظفيها حتى نهاية العام

"الاتحاد للطيران" تمدد خفض رواتب مو...

قالت متحدثة باسم شركة الاتحاد للطيران، اليوم الأحد، إن الناقلة المملوكة لحكومة أبوظبي مددت فترة تخفيض رواتب موظفيها حتى نهاية العام. وأوضحت المتحدثة أنه تقرر

المصدر: رويترز

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قالت متحدثة باسم شركة الاتحاد للطيران، اليوم الأحد، إن الناقلة المملوكة لحكومة أبوظبي مددت فترة تخفيض رواتب موظفيها حتى نهاية العام.

وأوضحت المتحدثة أنه تقرر تخفيض رواتب الموظفين 10%، من سبتمبر/ أيلول حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول، مقارنة بخفض سابق بين 25 و50%، انتهى الشهر الماضي.

وأضافت أن الشركة استأنفت صرف البدلات.

وكانت الشركة قد توقفت، في وقت سابق، عن دفع بدل المواصلات ومخصصات أخرى ذات صلة بطبيعة العمل.

وتضرر قطاع الطيران بشدة من تفشي فيروس كورونا، الذي أدى لتراجع الطلب على السفر الجوي، وأجبر شركات الطيران على إجراءات لصيانة السيولة.

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