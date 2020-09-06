"طيران الإمارات" تستأنف منح موظفيها راتبا كاملاً بدءاً من أكتوبر المقبل

أعلنت شركة طيران الإمارات أنها ستبدأ بمنح موظفيها راتباً كاملاً بدءاً من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال متحدث باسم الشركة إنه مع تخفيف القيود المتعلقة بتفشي فيروس ”كورونا“ المستجد حول العالم، أعادت ”طيران الإمارات“ إطلاق رحلاتها إلى وجهات عالمية.

وتشير الخطوة الأخيرة، بمنح الموظفين راتباً كاملاً من الشهر المقبل، إلى أن شركة ”طيران الإمارات“ قد تكون بدأت بالتعافي ببطء من أسوأ تباطؤ اقتصادي طال صناعة الطيران، بعد تفشي فيروس ”كورونا“.

وذكرت صحيفة ”غلف نيوز“ الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، أن اثنين من موظفي ”طيران الإمارات“، على الأقل، تلقيا في 3 سبتمبر / أيلول الجاري خطابا من الموارد البشرية يبلغهما باستعادة رواتب ما قبل جائحة ”كورونا“.

في المقابل، قال الموظفون إن الرسالة تضمنت أيضا ما يفيد بأن بدلات الموظفين والمديرين من فئات معينة، ستشهد بعض التقليصات، فيما أكدت الصحيفة من جهتها أن التخفيضات ستكون في بدلات الموظفين.

وتأتي هذه الخطوة من جانب ”طيران الإمارات“ بعد أيام من ورود تقارير إعلامية تفيد بأن الشركة تلقت ملياري دولار كدعم من حكومة دبي منذ مارس/ آذار لمواجهة أزمتها المالية.

وكان ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم قد قال في وقت سابق إن الحكومة ستضخ رأس مال جديدا في الشركة لمساعدتها في التغلب على أزمة فيروس ”كورونا“.

وكانت المجموعة الإماراتية قد لجأت إلى تخفيض رواتب عدد من موظفيها في مارس الماضي، عندما اضطرت إلى تعليق جميع رحلاتها بسبب إغلاق الحدود الدولية، نتيجة تفشي الفيروس.