رغم نفي أي صلة لها بالجيش.. أمريكا تعتزم وضع شركة صينية على القائمة السوداء

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس ما إذا كانت ستضيف أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق إلى القائمة السوداء التجارية، وذلك في وقت تصعد فيه الولايات المتحدة حملتها على الشركات الصينية.

وقالت متحدثة باسم البنتاغون إن الوزارة تعمل مع وكالات أخرى لتحديد ما إذا كانت ستتخذ هذه الخطوة ضد المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات (إس.إم.أي.سي)، الأمر الذي سيجبر الموردين الأمريكيين على السعي للحصول على رخصة خاصة، من الصعب الحصول عليها، قبل الشحن لهذه الشركة.

وقالت الشركة في بيان اليوم السبت إنها ”في حالة صدمة شديدة“ بعد سماع هذا النبأ لكنها مستعدة للتواصل مع الوكالات الحكومية الأمريكية على أمل حل أي مشكلة. ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على طلبات للتعليق.

وأضافت الشركة في بيان اليوم أنها لا تربطها أي صلة بالجيش الصيني.