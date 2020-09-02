"أمازون" تفتتح أول متجر أغذية لتلبية الطلبات عبر الإنترنت فقط

افتتحت شركة ”أمازون“ الأمريكية أول متجر مصمم خصيصا لتلبية الطلبات المقدمة عبر الإنترنت، بعد أن قامت سلسلة متاجر ”هول فودز“ للأغذية الشهيرة بتحويل عدد من متاجرها مؤقتا إلى متاجر على الإنترنت فقط؛ من أجل مواكبة الارتفاع في طلبات توصيل البقالة الناتجة عن عمليات الإغلاق بعد انتشار فيروس ”كورونا“.

وعلى الرغم من وجود أرفف للمنتجات الموضوعة مثل أي سوبر ماركت، سيركز العاملون على تلقي الطلبات والتسوق وإعداد العناصر للتسليم عبر الانترنت فقط.

افتتحت أمازون المتجر الجديد في الأول من أيلول/سبتمبر لخدمة عملاء منطقة بروكلين، مشيرة إلى أن توصيل منتجات البقالة لا يزال أحد أسرع أعمالها نموا، وأن مبيعات البقالة عبر الإنترنت تضاعفت ثلاث مرات على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020.

وبدأت أمازون في العمل على هذه المشروع بالفعل قبل عام؛ نظرا للحاجة إلى توصيل الخدمات عبر الإنترنت أكثر من أي وقت مضى، لذا فمن المتوقع أن يتم افتتاح سلسلة من المتاجر الدائمة عبر الإنترنت من قبل ”أمازون“ و ”هول فود“.

يذكر أن ”هول فود“ هي سلسلة سوبر ماركت أمريكية متعددة الجنسيات وتبيع حصريا منتجات خالية من الدهون المهدرجة والألوان والنكهات والمواد الحافظة الصناعية معتمدة من وزارة الزراعة الأمريكية.

ووقعت مجموعة أمازون صفقة بقيمة 13.7 مليار دولار لشراء متاجر ”هول فودز “ في 2017 من خلال صفقة تعد الأكبر بتاريخها.