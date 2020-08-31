رويترز: طيران الإمارات حصلت على ملياري دولار من حكومة دبي لمواجهة تبعات كورونا

قالت وكالة رويترز إن نشرة طرح سندات اطلعت عليها تظهر أن طيران الإمارات تلقت 7.3 مليار درهم (2 مليار دولار) من حكومة دبي لمواجهة الأزمة المالية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

والطيران من أكثر القطاعات التي تضررت جراء الجائحة ما دفع شركة طيران الإمارات لتقليص آلاف الوظائف في إطار مساعيها لتجاوز الأزمة بحسب مصادر.

وأوضحت النشرة أن الحكومة قدمت 7.3 مليار درهم لشركة الطيران التي تمتلكها بعدما تعهد ولي عهد دبي في مارس آذار بمساعدتها على تخطي الأزمة من خلال تمويل جديد.

ولم يصدر إعلان رسمي من حكومة دبي أو شركة الطيران، بخصوص ضخ هذه الأموال.

وفي مايو أيار، أعلنت طيران الإمارات أنها تنوي جمع ديون لمواجهة الأزمة وجمعت 4.4 مليار درهم في الربع الأول.

وطلبت الشركة هذا الشهر من أطقم الضيافة الحصول على إجازات بدون أجر طوعا. وقالت مصادر إن عملية التسريح التي بدأت في يوليو تموز مستمرة إذ جرى الاستغناء عن مزيد من العاملين الشهر الجاري.