أمريكا تصادر 3 مواقع شركات إيرانية متورطة بنقل وقود إلى فنزويلا‎

أفادت تقارير إيرانية، اليوم السبت، بأن وزارة العدل الأمريكية قامت بمصادرة وإغلاق المواقع الرسمية لثلاث شركات إيرانية متورطة في نقل الوقود إلى فنزويلا.

وقالت وكالة أنباء ”مهر“ الحكومية، في تقرير لها: إن ”وزارة العدل الأمريكية أغلقت المواقع الرسمية الإلكترونية لثلاث شركات إيرانية، هي: موبين إنترناشيونال، صحار فيول، وعمان فيول“.

وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية الحرس الثوري الإيراني ببيع شحنات نفطية بملايين الدولارات لفنزويلا من خلال الشركات الثلاث.

وأضافت الوكالة الإيرانية أن مواقع الشركات الثلاث تعرض الآن صورة العلم الأمريكي، حيث إن نطاق هذه المواقع قد تم حجبه، ويخضع لسيطرة الحكومة الأمريكية.

وفي 14 الشهر الجاري، قالت وزارة العدل الأمريكية إن السلطات الفيدرالية سيطرت على 4 شحنات وقود إيرانية في الطريق إلى فنزويلا وصادرتها، ووصفت ذلك بأنه أكبر عملية مصادرة أمريكية لوقود إيراني على الإطلاق.