الصين تهدد بمقاطعة شركة "أبل" إذا تم حظر تطبيق "ويتشات" في الولايات المتحدة

المصدر: ا ف ب

حذر الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، الجمعة، من احتمال مقاطعة منتجات ”أبل“ في الصين، إذا تم حظر تطبيق ”ويتشات“ الصيني في الولايات المتحدة، وسط توتر متصاعد بين البلدين.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا، في وقت سابق من هذا الشهر، يهدد بحظر تطبيق ”تيك توك“ الصيني، متهما إياه بالتجسس لصالح بكين.

ويستهدف مرسوم مماثل منصة ”ويتشات“ الرئيسية في الصين، والتي تملكها مجموعة ”تنسنت“ العملاقة.

وقال تشاو ليجيان على تويتر: ”إذا تم حظر ويتشات في الولايات المتحدة، فلن يكون هناك سبب يدعو الصينيين إلى الاحتفاظ بأجهزة آيفون ومنتجات أبل“.

ويهدد الأمر التنفيذي لإدارة ترامب بحظر أي معاملة مالية من جانب كيان أمريكي مع ”ويتشات“، ما قد يجبر ”أبل“ بحكم الواقع على إزالة التطبيق من منصة ”آب ستور“ الخاصة بها.

وتباينت ردود الفعل، الجمعة، على مواقع التواصل الاجتماعي في الصين.

وكتب أحد المستخدمين على منصة ”ويبو“ المشابهة لمنصة ”تويتر“ المحظورة في الصين: ”أنا أستخدم منتجات أبل، لكنني أحب بلدي أيضا“.

وعلق آخر: ”بغض النظر عن مدى جودة منتجات شركة أبل، يبقى آيفون مجرد هاتف ويمكن استبداله. لكن ويتشات أمر مختلف“.

وتضم منصة ”ويتشات“ ما لا يقل عن 1.2 مليار مستخدم. وهم في الغالب صينيون، رغم أن التطبيق متاح بحوالي 20 لغة.

وتحظى منتجات ”أبل“ بشعبية كبيرة في الصين، أحد الأسواق الرئيسية للمجموعة الأمريكية خارج الولايات المتحدة.

واستحوذت مجموعة ”أبل“ على 8% من سوق الهواتف الذكية الصينية في الربع الثاني، متخلفة كثيرا عن ”هواوي“، وفقا لشركة ”كاونتربوينت ريسيرتش“ للإحصاءات.