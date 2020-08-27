بلومبيرغ: استثمارات إماراتية بقيمة 100 مليون دولار في "إكسبنغ" للسيارات الكهربائية

قالت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية الإخبارية، اليوم الخميس، إن شركة ”إكسبنغ“ (XPeng) الصينية لصناعة السيارات الكهربائية تلقت استثمارات إماراتية بقيمة 100 مليون دولار من شركة ”مبادلة“ للمساهمة في طرح السندات التمويلي الأول.

وأضافت الوكالة أن الشركة الصينية تلقت كذلك استثمارات صينية بقيمة 215 مليون دولار من مجموعة ”علي بابا“ القابضة، و100 مليون دولار أخرى استثمارات قطرية عبر ”جهاز قطر للاستثمار“، بإجمالي، ضمن تمويل الطرح الذي بلغ إجماليه 900 مليون دولار.

ونقلت الوكالة عن مصادر بالشركة الصينية قولها إن ”إكسبنغ“ الناشئة، ومقرها ”قوانغتشو“، أودعت الأربعاء، لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، طلباً لإصدار تمويلي ثانٍ بحوالي 1.5 مليار دولار.

وقالت ”إكسبنغ“، في بيان لها، إن الإصدار الأول الذي مولت منه 42% استثمارات إماراتية وصينية وقطرية، يعتبر جزءاً من برنامج تمويلي يحتاج إلى 10.8 مليار دولار.

وأشارت ”بلومبيرغ“ إلى أن المكاسب الفائقة التي حققتها أسهم شركات السيارات الكهربائية الرائجة مثل ”تيسلا“ و“نيو“، دفعت شركات ناشئة في نفس المجال مثل ”إكسبنغ“ و ”لي أوتو“ إلى طرح أسهمها للاكتتاب في السوق الأمريكي.