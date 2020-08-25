رويترز: "الاتحاد للطيران" تطلب من أطقم الضيافة الحصول على إجازات غير مدفوعة 6 أشهر

أفادت مذكرة داخلية ومصدران مطلعان، بأن شركة الاتحاد للطيران طالبت أطقم الضيافة بالحصول على إجازات غير مدفوعة لمدة تصل إلى 6 أشهر، اعتبارا من سبتمبر/ أيلول، وذلك ضمن الإجراءات المتبعة للتعامل مع جائحة كورونا.

وتستأنف الناقلة الحكومية لأبوظبي، التي خسرت 758 مليون دولار في النصف الأول من العام، تدريجيا، رحلات الركاب منذ يونيو/ حزيران، بعد أن أوقفت الرحلات في مارس/ آذار.

وفي مذكرة داخلية، أبلغت شركة الطيران الموظفين أن أطقم الضيافة لديها أكبر من حاجتها، وأن العديد منهم لم يتم وضعه على جداول الرحلات، وهو وضع لا يمكن أن يستمر.

وجاء في البريد الإلكتروني الذي تضمن المذكرة، أنه بوسع أطقم الضيافة الحصول على إجازات غير مدفوعة الأجر تتراوح بين 10 أيام و6 أشهر اعتبارا من الـ 16 من سبتمبر/ أيلول.

ولم ترد الاتحاد للطيران حتى الآن على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني.

وقالت مصادر لرويترز، إن شركة الطيران خفضت آلاف الوظائف هذا العام. وكانت الشركة في خضم إعادة هيكلة قبل الجائحة، وتكبدت خسارة بقيمة 5.62 مليار دولار في 4 سنوات حتى 2020.