ترامب: "أوراكل" يمكنها شراء "تيك توك" قبل 15 سبتمبر

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ اليوم الأربعاء، تأكيده على أن 15 سبتمبر/ أيلول المقبل، هو الموعد النهائي لـ“تيك توك“ لتجد مشتريا أمريكيا، مشيرا إلى أن شركة ”أوراكل“ التقنية العملاقة ستكون ”شركة عظيمة“ لتولي شراء عمليات تيك توك في الولايات المتحدة.

يأتي ذلك عقب الإعلان عن أوراكل كمشتر محتمل لأعمال تطبيق الوسائط الاجتماعية الصينية في أمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا.

وأمر ترامب في وقت سابق؛ شركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك ببيع أعمالها في الولايات المتحدة في غضون 90 يوما أو مواجهة الإغلاق.

وجاءت تعليقات ترامب، خلال كلمة له بولاية أريزونا، بعد تقارير تفيد بأن أوراكل كانت تعمل على عرض شراء أصول تيك توك مع مجموعة من مستثمري بايت دانس.

وكانت أوراكل تفكر بجدية في شراء تيك توك في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا مع شركات الاستثمار، بما في ذلك جنرال أتلانتيك وسيكويا كابيتال.

وفي فيراير/شباط، عقد لاري إليسون، المؤسس المشارك لشركة أوراكل، حملة جمع تبرعات رفيعة المستوى لترامب في ملعب الجولف الخاص به في كاليفورنيا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال ترامب إن الحكومة يجب أن تحصل على ”جزء كبير“ من سعر بيع وحدة تيك توك الأمريكية إذا اشترتها شركة أمريكية.