مصدران: "سابك" السعودية تعين بنوكًا لترتيب إصدار سندات دولارية

قال مصدران، إن الشركة السعودية للصناعات الأساسية ”سابك”، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، عيّنت بنوكًا لترتيب إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه شركات وحكومات في منطقة الخليج إلى جمع سيولة في ظل ركود.

وقال المصدران المطلعان، إن ”سابك“ كلفت بنوكًا منها:“سيتي“ و“إتش.إس.بي.سي“ و“بي.إن.بي باريبا“ لترتيب العملية، وأضاف أحدهما، أن حجم العملية سيتجاوز على الأرجح المليار دولار.

ولم ترد ”سابك“، التي أعلنت هذا الشهر عن خسارة فصلية ثالثة على التوالي، حتى الآن على طلب للتعقيب، وامتنع ”بي.إن.بي باريبا“ و“سيتي“ و“إتش.إس.بي.سي“ عن التعقيب.

وتواجه المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، انكماشًا اقتصاديًا حادًا هذا العام في ظل تأثير كبير للقيود المفروضة على الحركة في مواجهة جائحة ”كوفيد-19“ على طلب النفط وأسعاره.

وسجلت ”سابك“ خسارة صافية قدرها 2.2 مليار ريال ما يُعادل 586.62 مليون دولار، في الربع الثاني من العام، وقالت إن أسعار النفط المنخفضة هذا الشهر، وضعف النمو العالمي، يشيران إلى أن النصف الثاني سيكون -على الأرجح- مماثلًا للنصف الأول.

غير أن يوسف البنيان، الرئيس التنفيذي للشركة، قال إن أنشطتها بدأت تشهد تحسنًا طفيفًا خلال شهري يوليو/تموز، وأغسطس/آب.

وكانت ”سابك“ أصدرت سندات بقيمة ملياري دولار في العام 2018، بحسب ما أوردته ”رويترز“ في ذلك الوقت، في عملية بترتيب ”بي.إن. بي باريبا“ و“سيتي“ و“إتش.إس.بي.سي“ و“إم.يو.إف.جي“ و“ستاندرد تشارترد“.

وأكمل منتج النفط السعودي ”أرامكو“ شراء حصة 70% في ”سابك“ مقابل 69.1 مليار دولار في شهر يونيو/حزيران الماضي.