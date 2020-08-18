بعد مايكروسوفت وتويتر.. أوراكل تدخل على خط شراء "تيك توك"

لبضعة أسابيع، كانت شركة التكنولوجيا العملاقة مايكروسوفت الاسم الوحيد المعلن كمشترٍ محتمل لتطبيق تيك توك، ولم يتبق سوى شهر تقريبا قبل الموعد النهائي المعلن في 15 سبتمبر لإبرام صفقة.

ومنذ ذلك الحين، تم الإبلاغ أن منصة التواصل الاجتماعي ”تويتر“ تجري ”محادثات أولية“ لشراء تطبيق مشاركة الفيديو. وأفادت تقارير ”فاينانشل تايمز“ أن أوراكل دخلت السباق، ما يوفر لـ“بايت دانس“، الشركة الأم لـ تيك توك، بديلا ”موثوقا به“ لمايكروسوفت.

ووفقا للتقرير، تجري أوراكل مناوشات مع مستثمرين لديهم بالفعل حصة في بايت دانس، مثل جنرال أتلانتيك وسيكويا كابيتال، وهي على استعداد لشراء عمليات التطبيق فقط في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

تأتي هذه الخطوة بعد ما أشيع أن مايكروسوفت مهتمة بشراء الخدمة في البلدان التي قد لا ترغب بايت دانس في بيعها، مثل الهند، كما أن قدرة ”تويتر“ المالية كمشتر محدودة.

وفي الوقت نفسه، تشير بلومبرج إلى أن أوراكل تبلغ قيمتها حوالي 166 مليار دولار، وكان لديها مؤخرا 43 مليار دولار ”نقدا أو ما يعادلها تقريبا“، يمكن استخدامها بسهولة لعقد صفقة.

الجدير بالذكر أنه يصعب فهم كيف أن تطبيق الفيديو الذي يستخدمه المراهقون يتناسب مع طبيعة B2B من أوراكل، ولكن مؤسسها لاري إليسون هو مؤيد صريح لدونالد ترامب، الذي استخدم سلسلة من التهديدات والأوامر للضغط من أجل البيع.