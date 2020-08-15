"أبيكس" الإماراتية و"تيرا" الإسرائيلية توقعان اتفاقا لتطوير أبحاث عن "كورونا"

وقعت شركة ”أبيكس“ الإماراتية الوطنية للاستثمار، في أبو ظبي اليوم السبت، اتفاقا تجاريا مع مجموعة ”تيرا“ الإسرائيلية من أجل تطوير الأبحاث والدراسات الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“؛ عن رئيس مجلس إدارة شركة أبيكس، خليفة يوسف خوري، قوله، إن هذه الاتفاقية بداية ”التعاون مع مجموعة تيرا الإسرائيلية، الذي يشكل باكورة الأعمال لفتح التجارة والاقتصاد والشراكة الفعالة بين قطاعات الأعمال الإماراتية والإسرائيلية لما فيه المنفعة والخير وخدمة الإنسانية عبر تعزيز الأبحاث والدراسات الخاصة بفيروس كورونا“.

" أبيكس الوطنية للاستثمار" الإماراتية تعلن عن تعاونها لتطوير الأبحاث و الدراسات الخاصة بفيروس #كورونا مع مجموعة تيرا الإسرائيلية#وام

للتفاصيل: https://t.co/SmjkBsLarJ pic.twitter.com/ibSvigyvoZ — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 15, 2020

بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تيرا، أورين ساديف، إنه يأمل أن ”يحقق من هذا التعاون الأهداف المنشودة والتي تعود بالمنفعة الاقتصادية على الجميع خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية مع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مختلف أنحاء دول العالم“.

ويهدف الاتفاق بين الشركتين بحسب ”وام“، إلى تطوير وتعزيز الأبحاث والدراسات الخاصة بفيروس كورونا، إضافة إلى تطوير جهاز فحص كورونا للمساهمة في تسريع عملية الفحص وتسهيلها وتوفيرها بدقة عالية لجميع أفراد المجتمع وفق أفضل الممارسات العالمية.