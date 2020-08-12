نذر كارثة أخرى.. شركة لوديز البريطانية تكشف عن وجود 20 حاوية تحوي مواد خطرة في ميناء بيروت

كشفت شركة ”لويدز“ للملاحة والتأمين الدولية، عن وجود ما لا يقل عن 20 حاوية، يعتقد أنها تحتوي على مواد خطرة ما زالت في ميناء الحاويات ببيروت، وأن بعضها قد تم ثقبه ما أدى إلى تسرب مواد إحداها.

وأوردت الشركة البريطانية، هذه المعلومات في نشرة لها اليوم الأربعاء، منسوبة لخبراء كيميائيين يعملون في الميناء.

وقالت الوكالة، إن خبراء كيميائيين من فرنسا وإيطاليا ورجال إطفاء محليين، يعملون على تأمين ما لا يقل عن 20 حاوية كيماوية يحتمل أن تكون خطرة في الميناء، بعد العثور على إحداها وقد بدأ منها التسرب، وفق ما أكد أحد أعضاء فريق التنظيف الفرنسي.

مخاطر الانفجار

ونقل التقرير عن خبير فرنسي، أن ”هناك أيضا سوائل أخرى قابلة للاشتعال في حاويات أخرى، وهناك أيضا بطاريات وأنواع أخرى من المنتجات التي يمكن أن تزيد من مخاطر الانفجار المحتمل“.

وكان ميناء الحاويات، الذي أعيد فتحه يوم أمس الثلاثاء، موقعا لانفجار نترات الأمونيوم في 4 أغسطس الماضي، وهو ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 163 شخصًا وإصابة 6000 شخص، وتدمير 6000 مبنى، وترك 200000 ألف شخص بلا مأوى.

يشار إلى أنه سُمح لوكلاء التخليص الجمركي بدخول محطة الحاويات في بيروت لفترة وجيزة، لكن الجيش طلب منهم المغادرة بعد ذلك.

وقال الكابتن جميل الصايغ، وكيل شركة لويدز المحلي، إنه سيتم السماح للوكلاء مرة أخرى اليوم، باستئناف إجراءات تخليص البضائع.